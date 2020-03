Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea, care se afla in prezent in Turcia, a dezvaluit pentru revista VIVA, ce masuri de protecție a luat și cum și-a organizat viața alaturi de fiul ei, David, in aceasta perioada, de pandemie de coronavirus. In prezent, vedeta filmeaza pentru show-ul Puterea Dragostei, de la Janal D.„Atmosfera…

- Forul a considerat ca numeroasele ediții incarcate de momente de violența incalca legislația privind protecția minorilor. Cazul a ajuns pe masa CNA dupa ce forul a primit zeci de reclamații de la telespectatori. „Daca puneți la televizor așa ceva, inseamna ca validați genul acesta de comportament”,…

- Andreea Mantea a filmat un nou videoblog și l-a avut alaturi și pe fiul sau, David. Micuțul a facut senzație cu replicile haioase pe care i le-a dat mamei sale. Andreea Mantea a facut dezvaluiri despre viața sa din Turcia și a recunoascut ca la inceput nu a fost deloc incantata de situație, dra apoi…

- Vedeta vorbeste despre experienta sa in Turcia, unde locuieste impreuna cu fiul sau, iar in videoclipul cu pricina aceasta poarta o discutie cu David. Cel mic, se pare, ca nu poate alege intre doua colege de la gradinita, insa se pare ca ar inclina spre Ana, cu care uneori nu se intelege, exact ca…

- Acum, se imparte intre Romania, unde se afla familia si prietenii ei, si Turcia, acolo unde filmeaza show-ul matrimonial. Cand are cateva zile libere, bruneta nu ezita sa le petreaca in tara, alaturi de cei dragi. De Sfantul Ioan, Andreea a sarbatorit-o pe mama ei si a postat o imagine cu ea pe retelele…

- Andreea Mantea și Cristi Mitrea sunt impreuna de Sarbatori și petrec ca o adevarata familie, chiar daca fiecare a luat-o pe drumul sau. In Ajun de Craciun, cei trei au impodobit bradul și au postat o imagine cu ei, pe contul de socializare. David este in culmea fericirii in preajma parinților sai.Andreea…