- Andreea Mantea a vorbit pentru prima oara despre relația pe care s-a zvonit in presa ca ar avea-o cu Victor Slav. Co-prezentatoarea emisiunii Wowbizz de la Kanal D a ținut sa faca lumina in acest caz. Imediat ce Victor Slav și Bianca Dragușanu au anunțat in mod oficial ca nu mai formeaza un cuplu, zvonurile…

- De cateva zile, presa mondena scrie despre o noua relație in lumea mondena. Protagoniștii sunt Andreea Mantea si Victor Slav. Dupa numeroasele zvonuri din ultima perioada ca ar fi ceva mai mult decat o relație de colegi, Andreea Mantea a decis sa spuna lucrurilor pe nume și a vorbit sincer despre relația…

- Andreea Mantea, primele declarații despre Victor Slav, dupa ce s-a spus ca sunt impreuna. Prezentatoarea de la Kanal D a ținut sa puna capat zvonurile, dupa ce lucrurile au luat o intorsatura neobișnuita. “Intre mine si Victor Slav NU exista nicio alta legatura in afara de cea profesionala! Nu am avut,…

- La cateva zile dupa ce Tristan Tate și-a declarat dragostea pentru Bianca Dragușanu pe rețelele de socializare, fosta iubita a lui Victor Slav nu s-a lasat mai prejos și i-a facut o declarație luptatorului in vazul lumii. Lucrurile par sa mearga bine pentru Bianca Dragușanu. Dupa ce ea și Victor Slav…

- Bianca Dragușanu radiaza de fericire alaturi de noul iubit luptator. Tristan și Bianca formeaza un cuplu nu de foarte multa vreme, insa și-au facut deja declarații emoționante. Cei doi s-au distrat in club sambata seara, 30 iunie, iar Bianca l-a surprins cum nimeni nu s-ar fi așteptat. Bomba…

- Bianca Dragușanu a explicat foarte clar de ce a decis sa se desparta de prezentatorul de televiziune Victor Slav. Bianca Dragușanu și Victor Slav au fost casatorita pentru o perioada scurta de timp, dupa care au divorțat și iar s-au impacat. Au impreuna o fetiița, Sofia Natalia. Și cand toata lume se…

- Noul iubit al Biancai Dragușanu se numește Tristan Tate, este un tanar cu radacini in SUA și Marea Britanie, are doar 30 de ani și o avere impresionanta, scrie click.ro. Poreclit "Talismanul", barbatul și-a facut un nume in kickboxing, sport pe care a trebuit sa-l abandoneze din cauza unei accidentari.…

- Victor Slav a aflat ca Bianca Dragușanu are un nou iubit, Tristan Tate, un englez care e stabilit in Romania de trei ani. Prezentatorul de televiziune a declarat ca nu știa despre noua relație a ex-partenerei lui de viața și ca pe el tot ce il intereseaza este fiica lor, Sofia Natalia. Bianca…