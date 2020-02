Stiri pe aceeasi tema

- Realizatorii filmului „Colectiv” se afla intr-un turneu national prin tara, pentru asa zisele proiectii in avanpremiera. Vineri seara, echipa a ajuns la Timisoara, la Universitatea de Vest.

- Claudia Patrascanu si Gabi Badalau au decis sa divorteze la sfarsitul verii anului trecut, iar o serie de amanunte care nu ii fac cinste lui Gabriel au iesit la iveala atunci cand fosta sa sotie a decis sa rupa tacerea. Desi parea ca situatia a devenit mai putin tensionata dupa ce acestia au fost impreuna…

- Marius Șumudica (48 de ani), unul dintre cei mai in voga antrenori romani ai ultimilor ani, are un Craciun de coșmar. Mai exact, imediat cum a revenit in București pentru a fi alaturi de familie, a și ajuns la spital! Unde este și in prezent, doctorii de la Spitalul Floreasca transmițandu-i sa nu paraseasca…

- Detașata peste 90% din an in Turcia, unde se filmeaza emisiunea “Puterea dragostei”, Andreea Mantea vine de sarbatori acasa. E fericita ca va fi alaturi de cei dragi și ca se va putea pregati pentru Craciun și Revelion cum facea in anii trecuți, cand viața ei nu se desfașura la Istanbul, chiar daca…

- Florin Salam a revenit in Romania, dupa perioada pe care a petrecut-o in Statele Unite ale Americii, acolo unde a fost internat intr-un spital, ca urmare a unor probleme medicale. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu celebrul manelist in Capitala.