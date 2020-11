Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce admirau plafonul de nori format in munții Ceahlau, turiștii au observat o silueta uriașa, ce parea inconjurata de o aura. Apariția bizara a fost filmata și fotografiata de nenumarate ori, iar imaginile au ajuns și la specialiști. Ce spun aceștia despe fenomenul din munții Romaniei? Apariție…

- Papa Francisc a fost vazut miercuri purtand masca si folosind dezinfectant pentru maini in timpul audientei sale publice saptamanale de la Vatican, relateaza Agerpres, care citeaza DPA.Suveranul pontif in varsta de 83 de ani - care nu este vazut in general cu echipament de protectie - a scos o masca…

- Și Gabriela Cristea a intervenit in aceste discuții și i-a luat apararea Adelinei. Prezentatoarea TV susține ca este exclus ca Adelina sa fi fost platita pentru a spune ca a contractat virusul! De asemenea, Gabriela Cristea, care este apropiata de Adelina Pestrițu, s-a aratat extrem de dezamagita de…

- Mirela Vaida a profitat de ultimul weekend de vara și a dat o fuga pe litoral, fara copii. Prezentatoarea ”Acces Direct” nu a scapat de fotoreporteri nici la mare. Ea a fost surprinsa in costum de baie, bucurandu-se de valuri impreuna cu soțul ei. Mirela Vaida, surprinsa in costum pe baie. Prezentatoarea…

- Mircea Solcanu a renunțat la televiziune in urma cu mulți ani, in urma unor declarații dure la adresa parinților baiețelului sfașiat de caini in septembrie 2013. Fostul coleg al lui Cabral de la ”Acasa” a ajuns acum de nerecunoscut. Mircea Solcanu, surprins singur, in Constanța Mircea Solcanu a disparut…

- Politistii au primit mai multe imagini filmate pe DN1-E60, din directia Floresti spre Gilau, in care un barbat circula cu un automobil scos parca din cimitirul masinilor si fara a avea placutele cu numarul de inmatriculare montate.

- Lidia Buble este o artista in adevaratul sens al cuvantului și vedeta se pricepe de minune sa atraga privirile, in fiecare moment. Fanii au fost surprinși sa vada cum a aparut aceasta, pe o strada din București.