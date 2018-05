Sfarsitul saptamanii a fost unul cu totul si cu totul inedit pentru prezentatoarea TV, intrucat David, fiul ei, a implinit trei ani, iar cu aceasta ocazie prezentatoarea i-a transmis un mesaj emotionant.

“S-au implinit trei ani de cand am cunoscut adevarata fericire si cea mai pura dragoste! La multi ani, David!”, a notat Andreea in dreptul unei imagini in care apare extrem de fericita alaturi de baietelul ei.

De ziua micutului, ea si-a sarbatorit cu fast fiul, intrucat a organizat o petrecere la un loc de joaca in aer liber, unde au fost prezenti numerosi copii.

Andreea…