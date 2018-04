Andreea Mantea, declaraţii surprinzătoare despre NOUL IUBIT Andreea Mantea nu vrea sa faca nicio declarație oficiala referitor la viața sa sentimentala. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru revista Viva!, prezentatoarea a fost intrebata daca in viața ei exista un barbat special, un iubit. “Prefer sa țin viața personala departe de ochii publicului”, a spus Andreea Mantea, care a recunoscut ca e cat se poate de fericita cu viața pe care o are: "Sunt fericita pentru ceea ce am. Nu vreau sa-l manii pe Dumnezeu cerand tot felul de lucruri absurde. Viața mea este completa in acest moment. Am tot ce-mi trebuie și toți oamenii dragi mie alaturi,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

