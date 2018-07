Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea pare sa nu dispere ca a ramas fara loc de munca. Si-a luat baietelul si a plecat in vacanta. Vedeta TV a facut publica o imagine pe Facebook in care se afla alaturi de David si o prietena de-a sa, pe o plaja din Turcia.

- Andreea Mantea a lasat in urma stresul cotidian din București și se relaxeaza intr-o frumoasa vacanța in Turcia, alaturi de baiețelul ei, David, și de o prietena, care, de asemenea, și-a adus fetița cu ea. Victor Slav si Andreea Mantea au ramas someri. Kanal D tocmai a anuntat ca emisiunea…

- Andreea Mantea și-a schimbat obiceiurile legate de vacanța, de cand a devenit mama. Daca inainte cauta locații exotice, acum vrea stațiuni prietenoase cu copiii. De aceea, vara aceasta va merge in Turcia, țara natala a șefilor sai de la Kanal D, iar concediile la mare departare de casa și fara servicii…

- Andreea Mantea a incercat o gramada de metode pentru a arde grasimile. Vedeta a dezvaluit ca a testat chiar și masaj cu palinca. Prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea a acordat un interviu pentru emisiunea Teo Show. Vedeta a dezvaluit ce eforturi face pentru a avea o forma fizica exact așa cum…

- Andreea Mantea a explicat in detaliu ce s-a intamplat cu baiețelul ei, David, care a fost filmat in timp ce plangea in hohote. Prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea a postat, in mediul online, un filmuleț in care fiul ei, David, apare plangand in hohote . Deși este intrebat de mama sa ce a pațit,…

- Andreea Mantea , amintiri din copilarie. Frumoasa bruneta de 31 de ani, care prezinta emisiunea “WowBiz” la Kanal D și care azi e mama unui baiețel de 3 ani, David, din relația cu luptatorul Cristi Mitrea , ne-a povestit cat de mult a marcat-o perioada petrecuta la țara, la bunica ei. In sensul bun,…

- N-ai sa crezi cum a slabit 10 kilograme si care este arma ei secreta impotriva celulitei! Vedeta este una dintre cele mai frumoase femei din Romania, dar aspectul fizic si celebritatea nu i-au suprimat modestia. Amfitrioara emisiunii WOWbiz, cel mai tare show nocturn de divertisment, este populara,…