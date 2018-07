Stiri pe aceeasi tema

- De cand a ramas burlac, Victor Slav este asaltat acum de ”oferte”, insa prezentatorul susține ca are cateva principii dupa care iși alege iubitele. El a oferit cateva indicii celor interesate. Daca Bianca Dragușanu și-a gasit rapid iubit dupa desparțirea de Victor Slav, nu la fel de repede s-a mișcat…

- Andreea Mantea a vorbit pentru prima oara despre relația pe care s-a zvonit in presa ca ar avea-o cu Victor Slav. Co-prezentatoarea emisiunii Wowbizz de la Kanal D a ținut sa faca lumina in acest caz. Imediat ce Victor Slav și Bianca Dragușanu au anunțat in mod oficial ca nu mai formeaza un cuplu, zvonurile…

- Andreea Mantea, primele declarații despre Victor Slav, dupa ce s-a spus ca sunt impreuna. Prezentatoarea de la Kanal D a ținut sa puna capat zvonurile, dupa ce lucrurile au luat o intorsatura neobișnuita. “Intre mine si Victor Slav NU exista nicio alta legatura in afara de cea profesionala! Nu am avut,…

- Dupa mai bine de doua saptamani de tacere din partea Andreei Mantea, timp in care s-au auzit multe zvonuri despre o posibila relație amoroasa intre ea și Victor Slav, vedeta a facut primele declarații. Focoasa bruneta a vorbit și despre cat de bine colaboreaza cu prezentatorul TV la emisiunea pe care…

- Desparțirea Biancai Dragușanu de Victor Slav a fost anunțata in urma cu cateva zile, iar parerile sunt imparțite in ceea ce ii privește. Carmen Harra a oferit declarații in exclusivitate pentru Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, și a marturisit ca blondina va regreta decizia luata, dar nu va mai putea…

- Victor Slav a reacționat dupa ce s-a aflat ca fosta lui partenera de viața, Bianca Dragușanu, are un nou iubit. Prezentatorul de televiziune Victor Slav și Bianca Dragușanu s-au desparțit . La scurt timp dupa ce cei doi au anunțat ca s-au separat, despre Bianca Dragușanu s-a aflat ca are un nou iubit,…