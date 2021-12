Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, astfel ca Andreea Ibacka și fiica sa nu au mai stat pe ganduri. Cele doua au dat startul pregatirilor de Craciun! Ei bine, daca pana acum frumoasa actrița era cea care alegea cum sa decoreze bradul și casa, de data aceasta micuța Namiko s-a implicat foarte…

- De Sfantul Nicolae, Anamaria Prodan a intrat in spiritul sarbatorilor de iarna și s-a fotogafiat langa bradul de Craciun. Se pare ca impresara are o ținuta eleganta și atunci cand impodobește bradul.

- Bogdan Mocanu traiește o frumoasa poveste de dragoste cu iubita misterioasa pe care nu și-a dorit sa o afișeze niciodata in fața curioșilor. Ei bine, cu identitatea secreta, cei doi nu ezita insa sa se fotografieze și sa surprinda cele mai frumoase momente unul alaturi de altul. Iata cum s-au pozat…

- Duminica, 5 decembrie 2021, incepand cu ora 17:00, in Piața Tricolorului din Bacau se aprind luminile și bradul de Craciun. Primaria promite sarbatori „de poveste” in acest an, dupa ce, in 2020, a ratat startul acestora cu aproape zece zile. „Pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Imagini incredibile in Timișoara, unde ornamentele din bradul de Craciun inchiriat cu 10.000 de euro de administrația Fritz de la o companie din Reșița, s-au rupt. Culmea este ca și brazii mici care au fost amplasați in Piața Libertații s-au prabușit de la vant. Administrația promite ca totul va…

- Andreea Ibacka și Cabral sunt in culmea fericirii, asta dupa ce familia lor s-a marit in urma cu cateva saptamani. Actrița a adus pe lume și un baiețel, iar acum se poate considera o mama cu adevarat implinita. Mai mult decat atat, nu ezita absolut deloc și surprinde fiecare moment emoționat cu Namiko…

- Adela Popescu se poate declara una dintre cele mai fericite și norocoase mamici. De curand vedeta a devenit mama pentru a treia oara, astfel ca familia ei s-a marit considerabil, motiv pentru care este extrem de mandra. Așa cum ne-a obișnuit, prezentatoarea TV petrece mereu timp de calitate cu cei trei…

- Cabral e cel mai fericit barbat, dupa ce Andreea Ibacka, soția lui, i-a mai daruit inca un copil. Prezentatorul a publicat pe pagina sa de Facebook emoționanta cu fiica și baiețelul sau, iar astfel i-a aratat și chipul micuțului abia nascut.