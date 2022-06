Agentia Nationala de Integritate, proces castigat la Curtea de Apel Constanta

Magistratii Sectiei de Contencios administrativ si fiscal au hotarat sa admita in parte cererea de chemare in judecata formulata de Agentia Nationala de Integritate, in dosarul 186 36 2018. Cazul il vizeaza pe Gabriel Antip, fost politist de frontiera,… [citeste mai departe]