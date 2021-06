Andreea și Cabral Ibacka sunt unul dintre cele mai indragite cupluri din showbizul romanesc, mulțumita naturaleții și umorului lor. Cei doi apar pe coperta revistei Unica de iulie – ediție in cadrul careia se regasește și un interviu exclusiv cu amandoi despre viața de cuplu, micuța Namiko și cum se pregatesc sa intampine pe lume urmatoul copil. Revista Unica se gasește din 24 iunie la punctele stradale de difuzare a presei, in lanțurile Metro și in rețeaua Inmedio. Pentru ca umorul este important in orice relație sanatoasa, i-am intrebat pe Andreea și Cabral cum stau ei la acest capitol. Cabral…