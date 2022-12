Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica pentru Andreea Hanca! Soția lui Sergiu Hanca a facut primele declarații, in exclusivitate, la Antena Stars, despre complicatiile de la nastere. A spus ce i-a pus viata in pericol, in timp ce se afla pe masa de opratie, dar si de ce urmeaza si acum tratament.

- Astazi, pe data de 4 noiembrie 2022, Sergiu Hanca a devenit tata pentru a treia oara. Soția fotbalistului, Andreea Hanca, a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, care a primit nota 10 la naștere. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, fotbalistul a oferit primele declarații dupa ce a devenit…

- Andreea Hanca va fi mama pentru a treia oara in curand. Soția lui Sergiu Hanca este pregatita sa nasca in orice moment și recunoaște ca are mari emoții, chiar daca este a treia sarcina. Partenera fotbalistului a facut noi dezvaluiri la Antena Stars.

- Elena Merișoreanu a dezvaluit care este dieta secreta pe care ea o urmeaza cu strictețe. Cantareața de muzica populara a dezvaluit faptul ca a renunțat la unele produse pentru a ține dieta.

- Elena Merișoreanu a primit recomandare din partea medicului sa slabeasca 15 kilograme, caci din cauza problemelor de sanatate cu picioare, toata greutatea ii ajunge la nivelul memberelor inferioare și ii provocau dureri uriașe. Cantareața de muzica populara ne-a povestit ca a reușit sa mai scada in…

- Fuego e unul dintre cei mai apreciați cantareți din Romania. Urca des pe scena, apare și in emisiuni de televiziune, așa ca iși dorește sa aiba o apariție perfecta in fața fanilor. Intr-un interviu pentru Antena Stars, artistul a declarat ca a ținut dieta pentru a slabi, pentru a arata mai bine. Totodata,…

- Fuego a reușit sa slabeasca 30 kg, iar artistul a dezvaluit secretul unui stil de viața sanatos. Fuego a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ce consuma in fiecare dimineața, dar și cum a reușit sa dea jos kilogramele in plus. Iata care este secretul cantarețului!

- Razvan Popescu a reușit sa slabeasca 31 de kilograme și se bucura de rezultate, dupa ce vreme de ani buni a dus o lupta pentru a ajunge la greutatea dorita. Ce a marturisit omul de radio, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.