Andreea Esca va deveni bunică? Fiica ei, Alexia, a spus adevărul despre sarcină, după ce a apărut cu burtă Alexia și iubitul ei au spus adevarul, iar motivul pentru care tanara are puțina burta este faptul ca s-a ingrașat in perioada sarbatorilor, sustin cei doi indragostiti. "Toata lumea a lasat comentarii cum ca Alexia este insarcinata. Ne-am ingrașat. Eu am luat 10 kilograme, iar Alexia undeva pe langa. Nu e problema, ca ne apucam de sala. Nu, nu este insarcinata', a spus Mario Fresh. "Nu, nu sunt insarcinata. Eu doar m-am ingrașat puțin. Daca va fi ceva sa fiți siguri ca veți afla de la mine, dar nu se va intampla in viitorul apropiat. Poate se va intampla peste cațiva ani buni",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

