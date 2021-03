In contextul unei lumi care iși cauta inca sensul in ceea ce privește egalitatea, un barbat poate avea mai multe șanse de a primi un job, considera Andreea Esca. Un patron se va gandi de doua ori inainte sa angajeze o femeie, de teama ca aceasta sa nu plece in concediu de naștere, a spus Andreea Esca in cadrul emisiunii Deșteptarea Romaniei, de la Europa FM. „Pana la urma suntem intr-o societate capitalista, eu dețin o companie și vreau sa-mi mearga bine. Eu știu ca in momentul in care doresc sa angajez o tanara, ea, in momentul in care vrea safaca un copil, in urmatoarea luna sau in urmatorul…