Stiri pe aceeasi tema

- Dan Bittman inițiaza mișcarea ”Nu vreau” in randul romanilor. Contestator vehement al restricțiilor, solistul ce a lansat multe teorii conspiraționiste despre pandemie, indeamna admiratorii sai sa adere pentru inceput postand public o hartie cu mesajul sau. Intr-o discuție cu Marius Tuca, promotorul…

- Invitata la emisiunea „Intrebarea Mesei Rotunde”, Andreea Esca a povestit care a fost cea mai mare gafa pe care a facut-o in timp ce prezenta știrile. Vedeta de la PRO TV a gasit imediat soluția pentru a ieși din incurcatura. Andreea Esca are o experiența impresionanta in televiziune, insa și ea a fost…

- Copiii cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani au fost vaccinați doar in proporție de 5%, in timp ce la categoria de virsta 16-19 ani rata de acoperire vaccinala ajunge la 20%. Coordonatorul campaniei de...

- LISTA: Peste 220 de localitați din Romania au incidența mai mare de 3. Devine obligatoriu certificatul COVID. Situația din Alba Luni, 20 septembrie, in țara erau 224 de localitați in care incidența cazurilor COVID era mai mare de 3 la mia de locuitori. Pe lista INSP sunt și localitați din județul Alba.…

- Alina Pușcau, in varsta de 39 de ani, este unul dintre cele mai apreciate modele internaționale. Cel mai recent proiect al sau in Romania a fost „Ferma”, unde a participat alaturi de alte vedete. In urma cu doar cateva luni, vedeta a anunțat ca se casatorește, imsa in cele din urma, nunta a fost amanata.…

- 600 de pacienți infectați cu coronavirus sunt internați pe secțiile de terapie intensiva din Romania, iar premierul Florin Cițu a cerut duminica, in debutul unei videoconferințe cu prefecții, creșterea numarului de paturi ATI la 1.600, de la 860 in prezent pentru ca spitalele sa faca fața creșterii…

- Islanda - Romania 0-2. Dennis Man a marcat primul gol al intalnirii de la Reykjavik. Toate detaliile despre Islanda - Romania, AICI! „Sunt 3 puncte importante, ne bucuram ca caștigat. Suntem foarte fericiți. Am mai dat cateva goluri cu dreptul, nu e primul. Ne da incredere aceasta victorie, mergem increzatori…

- Guvernului a dat o Ordonanta de Urgenta care vine in sprijinul micilor fermieri romani care isi vor putea vinde produsele direct catre consumatori sau catre lanturi de retail fara un munte de acte si de avize.