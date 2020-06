Insa nu impreuna, ci separat. Ridicandu- se regulile și cum toata lumea a ieșit sa se plimbe, multr persoane publice și-au dorit sa mearga in natura, iar vedetele noastre au facut cam același lucru dupa o perioada de doua luni in care au stat departe de natura. Prezentatoarea de știri și-a luat familia și s-a... Read More Post-ul Andreea Esca și Willmark au ieșit cu familiile in natura apare prima data in TaBu .