Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca a avut cu adevarat o mini-vacanța pe cinste, dar nu singura, ci alaturi de cațiva colegi de munca, cum ar fi Paula Herlo sau Alexandru Dima. Prezentatoarea TV și gașca ei s-au dus la festivalul Neversea. Vedeta traiește a doua tinereț[email protected] Iata ce tatuaj și-a facut, dar și in ce zona a corpului!

- Andreea Esca, tatuaj indrazneț fix pe coloana. Una din celebrele vedete de televiziune, Andreea Esca, a decis sa renunțe la inhibiții, luand o decizie surprinzatoare. Vedeta a luat decizia de se tatua, fix pe coloana. In același timp, am aflat și ce mesaj a ales vedeta Pro TV, care atrage toate privirile.…

- Este o zi mare in familia Andreei Esca. Fiica ei, Alexia Eram, a absolvit facultatea, iar asta este un motiv de mandrie și de fericire. Alexia Eram este oficial absolventa. Vedeta a absolvit cursurile instituției University For the Creative Arts, din Anglia. Alexia Eram a absolvit facultatea Fiica știristei…

- Raluca Blejușca, ex – Angels, se imparte cu brio intre muzica, unde a revenit in urma cu 2 ani, și familie – ea avand nu mai puțin de 5 copii. Dupa o pauza profesionala de 11 ani, artista și-a permis sa faca un alt gen de muzica, in care se regasește. Vedeta din Romania care […] The post Vedeta din…

- Astazi, 16 iunie, e ziua de naștere a Oanei Zavoranu. Cu aceasta ocazie, Alex Ashraf, soțul ei, i-a transmis un mesaj special, i-a spus cat o iubește, dar și ca anul acesta vor face tot ce vedeta și-a dorit. „La mulți ani, iubita mea soție. Te iubesc din tot sufletul și știu ca anul acesta vom face…

- Pe Andreea Esca o cunoaște toata Romania, dar puțini știu cum arata mama ei și cat de eleganta este, de fapt. Vedeta de la pupitrul știrilor Pro TV este mandra de cea care i-a dat viața, mai ales intr-o zi speciala. Lucia Esca implinește, marți, 7 iunie, varsta de 81 de ani, ocazie cu care […] The post…

- In emisiunea „Poliția modei”, difuzata pe Antena Stars, Iulia Albu și Ovidiu Buta analizeaza ținutele pe care vedetele din showbiz le poarta la diferite evenimente. De data aceasta a fost randul Andreei Esca, care a fost criticata de Iulia, dar laudata de stilistul internațional. Recent, la un eveniment,…

- One True Singer, talent show-ul produs de Global Records in colaborare cu HBO Max, a ajuns la mijlocul competiției. Din 14 participanți au ramas doar șapte. E momentul sa facem un bilanț despre emisiunea care cauta urmatorul pop star autohton.