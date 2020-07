Andreea Esca Reloaded după Covid-19, la Știrile Pro TV Prim-prezentatoarea postului in cauza, care recent a confirmat ca a fost infectata cu noul coronavirus, a aratat in direct țarii ca se simte atat de bine, și are energia de odinioara. In cazul sau spitalizarea chiar a facut minuni. A primit critici din dreapta și din stanga, acuzata fiind de mii de internauți și persoane publice ca toata situația sa medicala ar fi un scenariu, dar a depașit uimitor de repede hopul. Andreea Esca merge mai departe, dovada faptul ca s-a inzrdravenit și grabit sa nu lase liber locul sau de istorie la principalele știri ale canalului sus amintit. Din familia sa, o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

