Andreea Esca, primele declarații despre starea sa de sănătate. ”Nu e o rușine. Orice om are o limită” Cea mai longeviva prezentatoare de știri din Romania a disparut de la pupitrul știrilor de mai bine de o saptamana, dispariție ce a lasat o serie de speculații, fiind banuita ca s-a imbolnavit de noul coronavirus. Esca (47 ani), a decis sa lamureasca oficial starea sa de sanatate, și sa dea raspunsuri la intrebarile pe care toata lumea și le-a pus in ultimele zile, intr-un interviu acordat lui Cosmin Stan. ”Fiecare om are o limita a lucrurilor pe care le poate duce. Eu atat am putut sa duc. Nu sunt Dumnezeu, nu sunt un robot, sunt un om. Nu e niciun mister, nu e niciun secret. Sunt un om extrem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

