Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de sarbatoare in familia Andreei Esca. Aris, baiatul prezentatoarei TV, implineste frumoasa varsta de 15 ani. Baiatul este un adolescent in toata firea si seamana din ce in ce mai mult cu mama sa.

- Mare, sabatoare, mare in familia Ilincai Vandici. Baiețelul prezentatoarei TV a implinit un anișor, iar mamica lui i-a transmis un mesaj extrem de emoționant. (Promotiile zilei la monitoare) Astazi, baiețelul Ilincai Vandici a implinit un anișor, iar mamica lui i-a transmis un mesaj extrem de emoționant…

- Ozana Barabancea i-a transmis mamei sale un mesaj extrem de emoționant. Vedeta a pierdut-o pe cea care i-a dat viața cand avea doar 13 ani. (Promotiile zilei la monitoare) Rodica Barabancea, mama Ozanei Barabancea este cea care a incurajat-o pe vedeta sa-și urmeze pasiunea. Cand avea 12 ani, mama artistei…

- Andreea Raicu a publicat un mesaj extrem de emoționant pe contul ei de socializare. Mesaj care ii este adresat bunicii sale, unul dintre oamenii pe care i-a iubit cel mai mult. (Promotiile zilei la monitoare) Andreea Raicu și-a iubit extrem de mult bunica și in ciuda faptului ca nu mai este in viața,…

- Soția lui Catalin Moroșanu a implinit astazi 33 de ani, iar pugilistul i-a transmis Georgianei un mesaj extrem de emoționant. (Oferta speciala playstation) Catalin Moroșanu și soția lui, Georgiana s-au cunoscut in urma cu 16 ani și de atunci au ramas impreuna. Cei doi au o fetița de cinci anișori și…

- Astazi Petre Roman iși serbeaza ziua de nume, iar Oana Roman a ținut morțiș sa-i transmita un calduros ”La mulți ani!” tatalui ei. (Promotiile zilei la monitoare) Oana Roman i-a urat tatalui ei un calduros ”La mulți ani!” și spera ca Sfinții Petru și Pavel sa-l ocroteasca și sa-i lumineze viața și sufletul.…

- Zi de sarbatoare in familia Andreei Mantea! Baiețelul ei a implinit 3 anișori, iar prezentatoarea TV i-a organizat micuțului o petrecere pe cinste. (Promotiile zilei la monitoare) Cel mai mare vis al Andreei Mantea s-a implinit in urma cu 3 ani, atunci cand vedeta a devenit mamica. Prezentatoarea TV…

- Ami Teiceanu, fosta iubita a lui Liviu Varciu, este cea mai fericita mama! Acest lucru se poate datora faptului ca fata ei, Carmina, s-a intors acasa de cateva luni. Luni (7 mai) a fost o zi speciala. Fiica ei a implinit 15 ani, iar Ami i-a transmis un mesaj emoționant. „Dumnezeu sa-ți dea ințelepciune!…