Andreea Esca în fruntea topului celor mai de succes românce. Ce alte personalități feminine sunt în TOP, în 2023 Andreea Esca este pe primul loc in ”Topul celor mai de succes femei din Romania” pe 2023. In TOP 3-ul clasamentului realizat cu ajutorul ascultatoarelor Magic FM in parteneriat cu o firma de studii de piața, se mai gasesc Cristina Batlan (surprinzatoare clasararea femeii de afaceri și finanțatoare de la ”Imperiul Leilor”, Pro TV), iar pe locul 3 s-a clasat Simona Halep. Asta, in ciuda loviturii pe care marea noastra sportiva a primit-o in toamna anului trecut, fiind testata pozitiv la un control antidoping. Dincolo de marele ghinion, tenismena pare ca nu o sa piarda niciodata locul special pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sa fie mereu bronzata nu va mai fi o grija pentru sexoasa solista Maria Andria. Iubitul sau i-a adus o parte dintr-un salon de infrumusețare chiar acasa, cumparandu-i un solar veritabil. Nascuta in insoritul Cipru, ineditul cadou a bucurat-o nespus pe solista de origine romana care, de cand a dat piept…

- Maramures Rookie Fest, ajuns la cea de-a 2-a editie, parte din circuitul mondial World Rookie Tour, a fost un real succes, un eveniment de clasa cu mulți participanți si cu un nivel foarte ridicat de performanta! Evenimentul care a fost finanțat cu ajutorul Consiliului Judetean Maramures, a adus la…

- Bianca Andreescu, favorita numarul 1 a turneului Thailanda Open, a avansat in turul al doilea al competiției, dupa ce a invins-o pe britanica Harriet Dart cu scorul de 6-3, 6-4. Dupa eșecul șocant de la Australian Open, cand a fost eliminata in turul doi de catre Cristina Bucșa (6-2, 6-7, 4-6), Bianca…

- Acuzați de trafic de persoane, viol și spalare de bani, Andrew și Tristan Tate au susținut in fața jurnaliștilor ca sunt in arest pentru ca sunt bogați și au succes, iar autoritațile din Romania vor sa le fure banii. Au pozat inclusiv in victimele presiunii mediatice. Asta nu oprește insa ancheta in…

- Livrarea anunțata a 14 tancuri britanice Challenger 2 și dorința Poloniei de a transfera tancuri Leopard in Ucraina pot fi considerate inceputul intensificarii asistenței militare occidentale.

- Luni dimineața au inceput la Melbourne calificarile pentru locurile ramase libere pe tabloul principal al primului Grand Slam al anului, Australian Open. Prim sportiva din Romania intrata in competiție a fost Alexandra Ignatik, care a reușit sa treaca de

- Nicole Cherry iși gasește timp sa imparta scena cu afacerile. Solista și-a pus la punct propriul magazin vestimentar in perioada cand s-a pregatit și dupa ce a devenit mamica. La un an de la lansarea boutique-ului sau online, acesta i-a adus și profit. Nicole Cherry vinde cu succes sutiene, pijamale,…