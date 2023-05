S-au ales concurenții pentru America Expres 2024. Numai surprize printre participanții la reality show-ul Antenei 1. Ele sunt vedetele care cred ca sunt pregatire sa dea piept cu greaua aventura de peste ocean, 7000 de kilometri de parcurs in ritm alert și zeci de probe de depașit. Producatorul show-ului de televiziune, care pune la bataie și de acesta data 30.000 de euro, a anunțat cele noua echipe ce vor pleca in dura competiție, de acesta data intitulata ”Drumul Soarelui”. Andreea Esca are mari emoții caci copii sai, Alexia și Aris (FOTO) au acceptat sa intre sub semnul competiției la America…