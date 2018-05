Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca și-a povestit viața intr-un volum pe care l-a scos acum cațiva ani. Printre amintirile mai mult sai mai puțin placute, vedeta ProTV a dezvaluit cum a fost relația cu primul iubit, ce i-a cerut acesta și cun a reacționat ea. „Primul iubit nu se uita niciodata. Nu se poate sa nu fi auzit…

- Este o mamica fericita și o soție iubitoare, iar in curand va spune "Te iubesc de nu te vezi", la Antena Stars. Gabriela Cristea, caci despre ea este vorba, a deschis ușa casei sale pentru echipa Acces Direct și a spus tot ceea ce are pe suflet. Vedeta a facut cele mai intime dezvaluiri, vorbind inclusiv…

- Andreea Esca are investițiile importante in imobiliare, dar și-a deschis și alte afaceri. De curand. vedeta a incasat o lovitura extrem de dura care a obligat-o sa ia o decizie radicala. Vedeta lansase, in 2004, o linie de body-uri pentru nou-nascuti, cu semnatura "by Andreea Esca", care avusese…

- Andreea Esca a crescut odata cu Pro TV-ul și așa cum postul a devenit lider de audiența și ea a devenit o femeie foarte bogata. Pe langa investițiile importante in imobiliare, prezentatoarea și-a deschis și alte afaceri, scrie Bugetul.ro. Se pare, insa, ca au aparut probleme in paradis. De…

- Prezentatoarea Dana Chera, dezvaluiri intime, dupa ce a anunțat ca e gravida. Vedeta traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, deși recent a trecut printr-un divorț. „Ar fi o mare greșeala din partea mea sa spun ca viața n-a fost foarte buna cu mine. Mi-am dorit copii, mi-am dorit o familie.…

- Legendara cantareata Celine Dion a marturisit ca regretatul ei sot este singurul barbat pe care l-a iubit vreodata. Vedeta in varsta de 49 de ani a fost casatorita cu Rene Angelil din 1994 pana in ianuarie 2016, cand acesta a murit de cancer. Celine a spus, potrivit contactmusic.com: „El m-a invatat…