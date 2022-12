Andreea Esca, dezvăluire bombă despre bărbatul celebru cu care s-a iubit Andreea Esca este una dintre cele mai indragite prezențe feminine din lumea televiziunii. De peste doua decenii pe micul ecran, vedeta a ajuns la inimile romanilor. Din acest motiv, mereu a existat o curiozitate aparte a tuturor legata de viața personala a acesteia. Pana de curand, jurnalista nu a vorbit prea detaliat de viața ei de dincolo de lumina reflectoarelor. Andreea Esca s-a iubit cu fiul lui Alexandru Arșinel Andreea Esca are o casnicie de invidiat cu afaceristul francez, Alexandre Eram. Cei doi sunt impreuna de 26 de ani, iar legatura lor este una aparte. Jurnalista și soțul ei au impreuna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

