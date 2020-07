Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu pentru Sirile Pro TV, Andreea Esca a raspuns intrebarilor pe care lumea le-a pus in ultimele zile. ”Da, am fost bolnava de Covid-19, atat eu, cat și soțul meu și unul dintre copii, și mulțumita lui Dumnezeu și medicilor extraordinari, alaturi de care am trecut in aceasta perioada nefericita,…

- Andreea Esca a povestit luni la ProTv cum a aflat ca are coronavirus și ce simptome au avut ea, soțul ei și baiatul lor.„Bine va gasesc. Da, am fost bolnava de COVID-19. Atat eu, sotul meu cat si unul dintre copii, multumita lui Dumnezeu si unor oameni extraordinari, suntem bine si avem un…

- "Da. Am fost bolnava de covid-19. Atat eu cat si sotul meu si unul dintre copii. Suntem bine si avem un rezultat negativ acum", a declarat Andreea Esca. Prezentatoarea de televiziune, Andreea Esca, a declarat ca primul care a fost infectat a fost sotul acesteia.dupa ce a facut febra foarte…

- Știrile ProTV anunța ca va difuza un interviu cu Andreea Esca, dupa ce s-a vehiculat ca vedeta postului a fost infectata cu noul coronavirus. Intr-un fragment de 30 de secunde, in care este promovat interviul, prezentatorea TV este intrebata direct de colegul ei daca a fost sau nu bolnava de COVID-19.…

- Jurnalista, impreuna cu fiica ei, Alexia, ofereau un interviu pentru Antena 3, unde vorbeau despre virusul ucigas si cum afecteaza oamenii din mai multe puncte de vedere. Inainte sa fie infectata cu Covid-19, Andreea Esca marturisea ca este o perioada extrem de grea. "Anul acesta este foarte…

- Insa nu impreuna, ci separat. Ridicandu- se regulile și cum toata lumea a ieșit sa se plimbe, multr persoane publice și-au dorit sa mearga in natura, iar vedetele noastre au facut cam același lucru dupa o perioada de doua luni in care au stat departe de natura. Prezentatoarea de știri și-a luat familia…

- Primavara aceasta a fost una plina pentru celebra solista, chiar daca a fost pandemie din cauza CoVid19. Deși nu a avut concerte și nu a mai plecat in vacanțe exotice, Delia a avut multa treaba. Și spunem asta pentru ca solista s-a desparțit de casa ei de producție, unde era și Inna, Irina Rimes sau...…

- Interpreta Danei din “Liceenii” a implinit pe 13 mai o frumoasa varsta, insa actrița și cantareața petrece și primește cadouri de o sapatamana, dupa cum ne-a povestit, in exclusivitate. Și tot Oana Sarbu ne-a povestit cum a afacetat-o pandemia și ce crede despre acest CoVid 19 și despre cei din jurul…