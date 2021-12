Stiri pe aceeasi tema

- Emblematicul zgarie-nori newyorkez Empire State Building a fost iluminat luni seara in culorile Frantei in semn de omagiu pentru cantareata franco-americana de culoare Josephine Baker, care urmeaza sa fie inhumata marti in mausoleul Pantheon din Paris, informeaza AFP, potrivit Agerpres. De…

- Presedintele francez a declarat vineri, la incheierea conferintei internationale de la Paris dedicata crizei libiene, ca "tranzitia libiana trebuie dusa pana la capat, iar alegerile trebuie sa se desfasoare in cele mai bune conditii posibile. Urmatoarele sase saptamani sunt decisive", informeaza…

- Cu cateva saptamani inainte de lansarea sezonului 2, programata pentru 22 decembrie, Netflix a anunțat deschiderea unui magazin online de unde fanii serialului pot cumpara piesele iconice purtate de actori. Cu doar un an in urma, Netflix lansa serialul Emily in Paris, o comedie romantica, care a prezentat…

- Tarile din intreaga lume cumpara cantitati fara precedent de grau european dupa recoltele slabe inregistrate de alti mari exportatori, transmite Bloomberg. Exporturile de grau ale Uniunii Europene ar putea depasi pragul de 11 milioane de tone pana la finele acestei luni, sustine Nathan Cordier, analist…

- Municipalitatea din Copenhaga, care a interzis anul trecut trotinetele electrice folosite in regim de gratuitate, a caror utilizare a devenit controversata in cele mai multe dintre metropolele lumii, va reintroduce aceste mijloace de transport cu conditia respectarii unor reguli stricte, au precizat…

- Patru indivizi apropiati de dreapta radicala, suspectati de planuirea unor actiuni violente, au fost plasati in arest preventiv marti, in Franta, la solicitarea unui judecator antiterorist, a indicat o sursa judiciara pentru AFP. Trei dintre cei patru barbati, cu varste cuprinse intre 43 de…

- Caricaturistul suedez Lars Vilks, tinta unui atac la Copenhaga in 2015 si care a trait sub protectie dupa ce l-a desenat pe Profetul Mahomed cu trupul unui caine in 2007, si-a pierdut duminica viata. Tragicul eveniment s-a petrecut intr-un accident rutier in Suedia, alaturi de cei doi ofiteri de politie…

- Balonul de Aur va fi decernat pe 29 noiembrie la Paris, dupa un an in care nu a existat un castigator, a anuntat miercuri revista France Football, care acorda aceasta distinctie ce il rasplateste pe cel mai bun jucator al anului, transmite AFP. Ceremonia, printre ai carei prezentatori va fi…