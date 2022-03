Andreea Esca, chemată în instanță de primărie pentru o proprietate de un milion de euro Andreea Esca și Alexandre Eram au fost dați in judecata Asociația Fondului Imobiliar, instituție a Primariei Capitalei. Cel mai probabil din cauza unor nereguli cadastrale ”moștenite” de la fostul proprietar. Vila pentru care instituția subordonata Primariei Capitalei a recurs la proces, este situata in sectorul 2 al Capitalei, in zona Cartierului Armenesc. Și in urma cu 7 ani, Andreea Esca și Alexandre Eram au fost dați in judecata pentru aceeași casa, insa de RA-APPS, din cauza fostului proprietar care a nu a soluționat anumite problemele cu proprietațile invecinate, probabil, aflate in subordinea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

