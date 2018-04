Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca se pregatește pentru nunta! Prezentatoarea TV a facut dezvaluirea, iar printre cei care i-au lasat un comentariu la postare se numara Corina Danila. Aceasta i-a transmis un pupic virtual Andreei Esca, cea care prezinta Știrile PRO TV de mai bine de 20 de ani.

- Fanii lui Arsenal au pornit o petiție prin care cer redenumirea stadionului Emirates in "Arsene Wenger Stadium". Anunțul plecarii lui Arsene Wenger a imparțit fanii "tunarilor" in doua. Ambele tabere au cazut insa de acord intr-o privința. Stadionul Emirates, construit in perioada mandatului lui Arsene…

- Lora și-a pus fanii pe ganduri cu ultimul mesaj postat pe contul de socializare. Artista traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Ionuț Ghenu, insa cei doi nu sunt pregatiți insa sa faca pasul cel mare. „In fiecare zi avem lupte de dus. Mai ales cu noi inșine. #luptatoare #fighter #avoastra…

- Lidia Buble s-a afișat așa cum doar iubitul ei o vede. Artista a postat pe contul de socializare, imagini in care apare complet nemachiata. Fanii au felicitat-o imediat pentru curaj. Lidia Buble nu are o problema in a se afișa fara pic de machiaj, iar tenul chiar o ajuta. Mulți dintre prietenii virtuali…

- La finalul lunii decembrie, fostul campion la patinaj Marcel Sturmer a fost declarat castigator al celui mai dur show de televiziune din lume, in varianta braziliana: Exatlon.La 32 de ani, Marcel a castigat marele premiu pus la bataie de organizatori si s-a intors acasa victorios dupa 3 luni petrecute…

- Inspirata parca de isprava adolescentei din Constanta care a devenit cunoscuta in toata Romania in urma cu trei ani, dupa ce, din greseala, a invitat toti utilizatorii de Facebook la petrecerea de ziua ei, Irina Columbeanu a facut un anunt surprinzator pe una dintre paginile ei de socializare. Fanii…

- Geri Halliwell, Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton si Melanie Chisholm au creat un adevarat fenomen cu trupa Spice Girls in anii '90. Formatia s-a destramat acum 18 ani, iar despartirea celor cinci a intristat milioane de fani din toata lumea.