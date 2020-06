Stiri pe aceeasi tema

- Mezina fostului președinte Traian Basescu a avut parte ieri de o zi speciala in familie. Și asta pentru ca Elena Basescu sau Eba așa cum mai este numita in showbizzul autohton, și-a aniversat fiica, pe Anastasia, care pe 4 iunie a implinit doi anișori de viața. Se știe ca Elena Basescu are trei copii,…

- Fosta solista din LaLa Band și actrița in seriale precum “Pariu cu viața” sau “O noua viața” a implinit pe 27 mai frumoasa varsta de 30 de ani. Alexia Talavutis sau solista creața cum i se mai spune, avea pregatita o aniversare speciala, insa din cauza pandemiei acest lucru nu s-a mai intamplat. Actrița…

- Fosta concurenta la mai multe reality-showuri de supraviețuire, Otniela Sandu a devenit infuencer și actrița. Vedeta a povestit in exclusivitate pentru Tabu ce a facut in perioada asta de izolare, la ce a visat și ce iși dorește pentru viitor. Puteți citi mai multe in interviul de mai jos pe care ni…

- Parinții și copii se confrunta in ultimii 10 ani cu un eveniment despre care nu se știa ca poate avea un asemnea succes. Este vorba de “Gașca Zurli”, niște personaje care au prins viața datorita Mirelei Retegan care a lucrat la acest proiect de succes. Cum in curand trupa va implini 10 ani, femeia a...…

- Indragita solista și soțul ei, Lucian Mitrea, au parte azi, 7 mai, de o mare sarbatoare in familie și a ținut sa le spuna și prietenior lor de pe rețelele de socialzaire despre ce este vorba. Andreea Banica este fericta pentru ca are doi copii frumoși, iar fiica ei Sofia iși sarbatorește aztazi ziua…

- In ultima vreme indragita actrița este mai ocupata in carantina decat era atunci cand nu statea prea mult pe acasa. Și asta pentru ca Jojo Catalina Grama și iubitul ei Paul Ipate au foarte multa treaba cu copiii, cu temele acestora dar și cu activitațile pe care trebuie sa le faca impreuna cu micuții…

- Fiica cea mare a Andreei Esca și a lui Alexandre Eram s-a intors de la Londra, unde studiaza marketing, publicitate si relatii publice in domeniul modei. Puștoaica se iubește cu solistul Mario Fresh și este vlogger, așa ca cea mai noua idee a fetei a fost sa-și prezinte aparatmentul in care locuiește…