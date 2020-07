Dupa doua saptamani de absenta, Andreea Esca a revenit la pupitrul Stirilor PRO TV. Stirista a publicat pe Instagram o fotografie, in timp ce se pregatea sa intre in direct. „Home“, a scris Andreea Esca in descrierea imaginii. „Sanatate si vremuri bune! Ai demonstrat inca o data ca esti un simbol, indiferent de zgomotul de... View Article