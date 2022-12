Stiri pe aceeasi tema

- Spiritul Craciunului se simte și in mediul universitar. Brad unic in Romania, facut de studenții din Craiova. Construcția are peste doi metri inalțime și prezinta 50 de niveluri de… carți. Totul, in viața, se poate construi cu ajutorul carților, spune rectorul Universitații din Craiova, aducand un omagiu…

- Cantareața din Romania care l-a cucerit pe Florin Zamfirescu. Actorul deapana și acum amintiri pline de emoție de pe vremea studenției. Cei doi artiști au fost colegi de facultate, la fosta IATC, actuala Universitate Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica „I.L.Caragiale” (UNATC). „O, Doamne,…

- Jurnaliștii de la The Sun au mai dat o lovitura. Dupa ce au stabilit cine este cea mai frumoasa femeie de la Campionatul Mondial de Fotbal s-au gandit sa ajunga și la tatuaje. Și au stabilit ce soție de fotbalist are pe corpul ei cele mai multe „desene”. Primul loc a fost ocupat, de departe, […] The…

- Jurnalisul Victor Ciutacu, atac fara precedent la handbalista Cristina Neagu. Sportiva a scris pe pagina sociala ca merita mai mult respect, motiv pentru care jurnalistul Romania TV a incercat sa o puna la punct in stilul lui. Victor Ciutacu, atac la Cristina Neagu. „N-a caștigat nimic pentru Romania…”…

- Andreea Prisacariu este cea mai tatuata jucatoare de tenis din Romania. Cu cele patru pe care și le-a facut in ultimele zile a ajuns la un numar „rotund”: 30. Sportiva spunea acum catva timp ca abia așteapta sa fie „o mireasa tatuata” și ca fiecare dintre aceste „desene” au un mesaj. Andreea Prisacariu…

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a decis sa petreaca festivitatea de Halloween in Romania. Șeful Tesla și Twitter nu a venit singur in țara noastra, ci insoțit de un grup de miliardari și vedete de top. Calatoria VIP-urilor americane a inceput la Poiana Brașov, la un hambar unde au fost servite…