Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau a intervenit in scandalul dintre actuala iubita, Bianca Dragușanu și fosta soție, Claudia Patrașcanu! Cele doua au pornit un razboi in declarații, care era gata sa se lase cu citații la tribunal, potrivit click.ro. Claudia Patrașcanu a acuzat-o pe Bianca, iubita lui Gabi Badalau de un an…

- Scandalul dintre Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu a luat amploare, astfel din ce in ce mai multe detalii ies la suprafața. Caci in acest moment, Gabi Badalau se afla la mijloc, intre mama copiilor sai și actuala sa iubita, celebrul afacerist nu s-a putut abțina sa nu intervina in direct la Xtra…

- Dupa ce a avut o reacție acida la adresa Andreeai Diaconu, tanara alaturi de care s-a afișat recent Gabi Badalau, Bianca Dragușanu a revenit cu o atitudine diferita la Xtra Night Show. Blondina spune ca sunt deja prea multe probleme in relația ei cu afaceristul și susține ca este pregatita sa se desparta,…

- Avem parte de un nou triunghi amoros in showbiz? Ne intrebam acest lucru dupa ce in spațiul public, Gabi Badalau a aparut alaturi de o blonda, alta decat Bianca Dragușanu. Vorbim despre Andreea Diaconu, fosta candidata a postului de asistenta de la ”Acces Direct”, la adresa careia Bianca Dragușanu a…

- Claudia Patrașcanu a lamurit totul in direct la Xtra Night Show referitor la o presupusa relație de care Gabi Badalau spune. Cantareța a precizat ca nu are un nou iubit, iar daca va aparea un barbat in viața ei va avea grija pe cine alege.

- Bianca Dragușanu a fost intr-o relație cu Gabi Badalau, iar de ceva timp s-a zvonit ca intre ei lucrurile au inceput sa nu mai mearga la fel de bine. In prezent, vedeta a confirmat desparțirea de barbatul alaturi de care a avut o relație discreta și a facut primele declarații despre cum se simte.

- Anna Lesko intervine in scandalul momentului. Ce spune despre implicarea ei in cuplul Biancai Dragușanu și Gabi Badalau. Fosta asistenta pacatoasa a fost transparenta și a povestit totul public. Ce spune cantareața despre toate acestea? Anna Lesko, reacție in scandalul momentului: ce spune despre implicarea…

- Daca pana acum erau doar supoziții, acum totul este cat se poate de clar. Gabi Badalau și Bianca Dragușanu și-au spus adio, iar fiul de milionar a confirmat acest lucru la Xtra Night Show. Mai mult de atat, el a marturisit ca vrea sa iasa pentru o perioada din lumina reflectoarelor și sa se concetreze…