- Dia de la 5Gang, in varsta de 23 de ani, a fost ceruta de soție in direct, in timpul emisiunii lui Catalin Maruța. Iubitul acesteia, Alex Alvarez, a ingenuncheat și i-a oferit Dianei chiar verigheta Andrei. „Dia este iubita perfecta. Nu am o speranța mai mare. E foarte important faptul ca nu ne certam…

- Sambata, 25 ianuarie 2020, de la ora 18.30, in Sala Operei, brasovenii sunt asteptati la spectacolul cu opera „Lucia di Lammermoor” de Gaetano Donizetti, o lucrare care impresioneaza publicul printr-o muzica superba si totodata, dificila. Melodrama lirica „Lucia di Lammermoor” a fost…

- Abia s-au intors dintr-o vacanta exotica si se tin de arogante! Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini de senzatie cu Ramona Olaru si cu iubitul acesteia, Cuza de la „Nopatea Tarziu”.

- Mira a fost tot timpul o persoana discreta ce nu a dat prea multe informatii despre partea sentimentala, insa de cateva luni aceasta se afiseaza la bratul unui tanar chipes pe care oamenii il vad tot timpul in concertele ei.

- Julia Chelaru, in varsta de 43 de ani și Bogdan Jianu au divorțat in mare secret, dupa 17 ani de relație. Artista nu a stat prea mult singura și și-a gasit alinarea in brațele lui John, barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste, de mai bine de un an.Julia și John formeaza un cuplu…