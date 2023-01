Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a avut o intalnire pe nevazute cu Dima, Irina și-a dorit sa il cunoasca pe Andrei. Doar ca, invitata in casa baieților, Andreea a fost surprinsa, atunci cand participantul i-a spus ca și-ar fi dorit sa o cunoasca. Discuția a deranjat-o pe Irina, care se simte nesigura in privința concurentului.

- Concurenții de la Mireasa au inceput sa se cunoasca mai bine, așa ca au aparut și primele simpatii. Așa se poate spune și despre Sabrina, tanara marturisind ca ii place de unul dintre baieți. O alta participanta a pus ochii pe același concurent.

- Gina Pistol și Smiley sunt impreuna de 7 ani și au o fetița pe nume Josephine. Invitata la podcastul lui Horia Brenciu, prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a spus detalii neștiute despre povestea de dragoste pe care o traiește cu artistul. Vedeta de la Antena 1 și-a deschis sufletul in fața lui Horia…

- De cand a venit pe lume Josephine, viața lui Smiley și a Ginei Pistol s-a schimbat complet. Cei doi sunt mereu atenți cu fiica lor și ii acorda micuței tot timpul liber pe care ei il au. Dupa o zi lunga la studio, filmari sau concerte, Smiley iși gasește liniște acasa langa fiica lui. Artistului ii…

- La petrecerea de sambata au venit și foștii concurenți ai sezonului 6 Mireasa. Damaris, Sebaidin, Gioergio, Denisa, Ada, Andrei au petrecut alaturi de actualii concurenți pe ritmuri orientale.

- Ediția de luni seara, 5 decembrie, a adus in atenția concurenților un task destul de interesant, dar și un subiect ce poate provoca discuții: iubitele vor putea sa verifice telefoanele concurenților. Dupa ce au fost anunțați ca in doar cateva zile, fetele vor avea acces la telefoanele lor, baieții au…

- Inga și Andrei s-au logodit la Chișinau și s-au intors aparent fericiți in casa Mireasa. Lucrurile nu stateau așa, caci ei au rupt logodna și s-au desparțit chiar in prima noapte in capitala Republicii Moldova. Iata ce are de spus familia concurentei despre intreaga situație.

- Voci supreme, momente unice și batalii epice. Incepe etapa Confruntarilor la „Vocea Romaniei”, show-ul de la PRO TV. Chiar daca antrenorii sunt incantați de cei din echipele lor, vor exista și animozitați intre ei.Incep Confruntarile la „Vocea Romaniei”, o noua etapa, emoții uriașe și un pas mai aproape…