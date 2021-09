Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu are nașterea programata la inceputul lunii septembrie, iar burtica deja nu mai poate fi ascunsa nici cu cele mai largi rochii. Cu toate astea, soția lui Dani Oțil continua sa fie activa și nu renunța la vizitele facute prezentaturului.

- Avem imagini senzaționale cu un fiu de milionareasa prins in offside chiar in mijlocul Bucureștiului, surprinse, bineințeles, de cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania. Vorbim acum de Andrei Sota care a cam uitat de bunele maniere și s-a descalțat…

- Irina Rimes iubește cu patos, și tot cu patos iși traiește viața și iubitul ei. Francezul David Goldcher s-a obișnuit cum nu se poate mai bine cu Romania, insa manierele credem cu tarie ca și le-a uitat in țara lui Moliere. Iata cum l-au surprins paparazzi SpyNews.ro in timpul unei zile obișnuite a…

- Au trecut anii in care Vika Jigulina intorcea privirile tuturor barbaților care i se aflau in preajma. De la ipostaze indecente in public, DJ-ița a trecut direct la cele jenante. Nu se poate abține nici in prezența iubitului ei, medicul estetician Iancu Morad.

- Absolut nemultumiti de modalitatea in care turistii veniti la mare isi predau camerele de hotel, reprezentantii unui hotel din Mamaia au postat mai multe fotografii pe un site de socializare. Nu numai turistii se pot plange de conditiile din hoteluri. Se poate produce si situatia inversa, cand hotelierii…

- Regulile sunt facute pentru a fi incalcate. Pe aceasta premiza merge și Marilena Hagi care a fost surprinsa chiar in momentul in care a incalcat legea, caci soția fostului fotbalist n-a mai avut deloc rabdare la semafor și a trecut direct pe roșu.

- Bogdan Mara se abate iar de la reguli. Fostul fotbalist demonstreaza inca o data ca pentru el regulile sunt facute ca sa fie incalcate. Acesta nu ține cont de locul in care iși parcheaza mașina atunci cand face cumparaturi pentru un gratar cu prietenii.

- EURO LA INDIGO. Belgia a invins Portugalia, scor 1-0, și s-a calificat in sferturile de finala de la Euro 2020, grație unui gol marcat de Thorgan Hazard. Superexecuția a fost copiata de Robert Nița in cadrul proiectului „Euro la Indigo”, inițiat de GSP. Vezi mai jos videoul și inscrie-te in superconcurs…