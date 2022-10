Stiri pe aceeasi tema

- Irina Columbeanu a moștenit frumusețea mamei sale, cea mai buna dovada fiind chiar imaginile ce au aparut recent in mediul online. Fiica lui Irinel Columbeanu a facut furori cu cea mai recenta apariție. Adolescenta arata fabulos intr-o rochie de seara mulata, cu spatele gol. Irina Columbeanu, apariție…

- Post Malone face echipa cu Mark Morrison și Sickick pentru “Cooped Up / Return Of The Mack”. Senzația virala care a creat peste 100.000 de reels pe Instagram, peste 15.000 de TikTok-uri și a avut milioane de vizualizari pe YouTube pana sa fie lansata oficial pe toate platformele de streaming. Post a…

- Intr-un clip video postat pe contul lui de TikTok, Zanni, caștigatorul „Survivor Romania” 2021, a anunțat ca și-a lovit mașina. Nu e vorba despre vreun accident, din fericire. Și-a zgariat bolidul pe care il are de oar doua saptamani intr-un copac. „Prima paguba s-a produs. Am intrat intr-o parcare,…

- Neti Sandu are 63 de ani și nu iși arata varsta. Plina de energie și mereu cu zambetul pe buze, astroloaga de la PRO TV are o silueta de invidiat. Neti Sandu și-a uimit fanii cu o fotografie postata pe una dintre rețelele de socializare. Astroloaga de la PRO TV poarta o rochie neagra, scurta, care ii…

- Vlogging-ul a devenit in ultimii ani un „sport” foarte popular in randul tot mai multor tineri, care aleg sa iși expuna pasiunile, talentele, aptitudinile și chiar stilul de viața prin intermediul celebrei platforme de video-sharing YouTube ori pe Instagram sau TikTok.Fie ca ești un creator de conținut…

- Inimioara și-a incantat susținatorii de pe Instagram cu o imagine de-a dreptul incendiara. Fosta concurenta a sezonului 5 a imbracat o rochie albastra, scurta și vaporoasa care i-a scos in evidența atuurile fizice. Hai sa vezi cat de bine arata.