Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Bostanica a intrecut așteptarile tuturor. Influencerul a plecat intr-o vacanța de lux in Mykonos, pentru care a fost platitia o suma fabuloasa. Doar pentru locația de fițe turiștii trebuie sa plateasca o mulțime de bani. Iata cum arata și cat costa o astfel de escapada.

- Sanziana Negru și Ștefan Floroaica formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Dupa cateva saptamani bune petrecute unul departe de celalalt, pentru ca influencerița a concurat in America Express - Drumul Soarelui, cei doi indragostiți se bucura acum de o binemeritata vacanța.

- Mihai Albu se relaxeaza in acest weekend pe litoralul romanesc, dar nu e singur, e alaturi de Elena Nechifor, iubita lui care nu e persoana publica. Ieri, Mihai Albu a postat pe Facebook, acolo unde iși promoveaza și brandul sau de pantofi, o fotografie de la plaja, alaturi de partenera sa. Elena Nechifor,…

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, Iuliana Pepene și Sonia Simionov au revenit in Romania, prezentatoarea TV a plecat intr-o vacanța alaturi de iubitul sau. Cei doi au mai fost plecați in Maldive inainte de inceperea filmarilor, dar de data aceasta, au ales o alta destinație.

- Larisa Udila le-a povestit fanilor ca a fost nevoita sa revina in Romania mai repede decat a planificat. Influencerița nu a oferit prea multe detalii, dar a dat de ințeles ca s-a intamplat ceva, motiv pentru care a trebuit sa plece din vacanța.

- Vacanța de vis se poate transforma rapid intr-un coșmar, mai ales din cauza ”țeparilor” care sunt tot mai prezenți in toate locurile din lume. In Grecia a aparut o noua metoda prin care sunt pacaliți turiștii: șezlonguri și umbrele gratis, cu condiția unei comenzi minime la bar.Doi turiști romani…

- In urma cu o zi, Larisa Udila le-a povestit fanilor ca a fost nevoita sa revina in Romania mai devreme decat stabilise, asta dupa ce a primit o veste care a surprins-o neplacut de la familia din Romania. Influencerița și soțul sau au plecat in Tokyo, alaturi de fiul lor, Milan, iar astazi au ajuns in…

- Rory Eliza a postat un film in care apare plangand in timp ce vorbește despre o experiența traita in timpul vacanței petrecute in Thailanda. Tanara este urmarita de 6,9 milioane de oameni pe platforma de socializare.