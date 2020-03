Stiri pe aceeasi tema

- O persoana revenita din Marea Britanie, in judetul Calarasi, este cercetat penal pentru ca nu a respectat izolarea la domiciliu, barbatul mergand la sediul unei societati comerciale, unde s-a intalnit cu cel putin cinci persoane. Ulterior, el a fost testat pentru coronavirus, fiind infectat cu Covid-19.

- E razboi din nou intre Iulia Albu și fostul soț, designerul de incalțaminte Mihai Albu. Designerul a fost anunțat in direct de fosta consoarta, in emisiunea “ La Maruța” de la Pro TV, ca nu va mai putea sa-și vada in week-end fata, pe Mikaela, in varsta de 10 ani. Conform deciziei instanței, Mikaela…

- Autoritațile italiene au raportat, vineri, 250 de decese in ultimele 24 de ore, un nou record negativ pentru țara cu cele mai multe cazuri de imbolnaviri cu COVID-19 din afara Chinei, scrie La Repubblica.Potrivit raportului autoritaților de la Roma, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- Franța, a doua cea mai afectata țara din Uniunea Europeana de coronavirus, cu 9 morți pana in prezent din cauza Covid-19, ar putea inchide școlile pentru prevenirea raspandirii epidemiei, a anunțat președintele Emmanuel Macron.

- Ministerul Sanatatii din Irak a confirmat primele doua decese din cauza COVID-19. Un alt barbat din Irak a murit, insa cauza decesului nu a fost confirmata inca, anunța BBC, scrie Mediafax.Victimele, ambele din Bagdad, sunt o femeie care avea un sistem imunitar fragil si un barbat in varsta…

- Compania Nationala Posta Romana anunta ca, dupa o perioada in care s-a decis suspendarea livrarii pensiilor si alocatiilor la domiciliul persoanelor aflate in izolare din cauza suspiciunilor de coronavirus, serviciile vor fi realuate.Astfel, Ponta precizeaza ca se alatura demersurilor institutionale…

- Cel puțin 210 persoane din Iran ar fi murit in urma epidemiei de coronavirus, au declarat surse medicale. Majoritatea victimelor ar fi din Teheran și Qom, unde au fost inregistrate primele cazuri de Covid-19.

- Directorul unui spital din Wuhan, epicentrul imbolnavirilor cu coronavirus, a murit marti dimineata din cauza infectarii cu Covid-19, anunta CNN, bilantul deceselor la nivel mondial fiind de 1873 de persoane.