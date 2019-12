Stiri pe aceeasi tema

- Noul ambasador al Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, a ținut joi seara un scurt discurs in limba romana și a marturisit ca nu credea ca Romania va scapa de comunism și ca va ajunge o democrație. Vineri a dezvelit la Timișoara o placa in cinstea eroilor Revoluției. „Sunt foarte onorat ca…

- Fostul premier Adrian Nastase il acuza pe Klaus Iohannis, intr-o postare pe blogul sau, ca a uzurpat rolul de reprezentant al Revoluției, in timp ce participanți la evenimentele de acum 30 de ani, precum Gelu Voican-Voiculescu sunt agresați sub ochii jandarmilor.”Revoluția romana nu mai poate fi si…

- La Timișoara s-au implinit 30 de ani de la eliberarea de comunism Foto: Arhiva. La Timisoara este marcata vineri, 20 decembrie, împlinirea a 30 de ani de la eliberarea de comunism. În prima parte a zilei a fost dezvelita o placa în memoria eroilor martiri, donata de presedintele…

- In aceasta noapte, la ora 01:42, ora locala a Romaniei, s a produs, in judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea ml 3.7, la adancimea de 113km.Epicentrul a fost localizat la 68 km E de Brasov, 83 km NE de Ploiesti, 110 km S de Bacau, 123 km V de Braila, 123 km V de Galati, 135 km N de Bucuresti, 153…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a declarat, intr-un interviu acordat Agerpres, ca vede ca pe un "miracol" momentul Revolutiei romane din 1989."Pentru mine este un miracol ca Romania si poporul roman au fost in stare sa scape de regimul comunist acum 30 de ani.…

- Klaus Iohannis a declarat luni seara, la Timisoara, ca este coplesit de "un adanc sentiment de rusine" pentru faptul ca la 30 de ani de la Revolutie, "calaii acelor zile se plimba liberi"."Dreptatea inseamna aflarea vinovaților și pedepsirea celor care au curmat vieți, celor responsabili de represiunea…

- In urma cu 30 de ani, la Timisoara, se declansa Revolutia romana, care avea sa schimbe destinul unei tari. A fost inceputul unui proces ireversibil, pe care noi, cei de astazi, trebuie sa-l ducem mai departe. Revolutia nu este terminata. Mortii de la Timisoara, mai tarziu de la Bucuresti, Sibiu si din…

- "Ceea ce toti am trait insa in ultimii cativa ani, din pacate, ne-a demonstrat ca valorile Constitutiei au nevoie sa fie permanent vegheate, pentru ca derapaje de orice natura de la democratie, de la principiile statului de drept, sa nu mai fie posibile.(...) Consider in egala masura util sa luam…