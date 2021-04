Andreea Banica, vacanta alaturi de fiica sa. Ce destinatie a ales constanteanca

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața a parasit Romania pentru o saptamana și acum se bucura de o destinație speciala, in Africa. Andreea Banica nu a calatorit singura in vacanța, insa pe cel mai mic membru al familiei l-a lasat acasa.Andreea Banica nu a mai susținut concerte și nici evenimente private din cauza situației generate…

- Andreea Banica a plecat intr-o vacanța de vis, intr-o destinație mult visata de oameni. Vedeta a postat astazi primele imagini din safari, iar locul in care a ales sa se cazeze pentru urmatoarele zile este inconjurat de girafe.

- Andreea Banica are 42 de ani și este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Interpreta are doi copii și este casatorita cu Lucian, care ii este alaturi inca din adolescența. In cadrul unui interviu, vedeta a dezvaluit cum și-a caștigat primii bani și ce meserie ar fi ales, daca nu urma o…

- Școala online poate fi o adevarata bataie de cap! Și fiica Andreei Banica, Sofia, intampina dificultați in realizarea temelor de dupa școala, așa ca i-a cerut ajutorul mamei ei. Cand a intrat in camera, Andreea Banica a descoperit ca fiica ei incerca sa-și rezolve temele pe o platforma online, alaturi…

- Fiica lui Gabi Lunca, artista care a murit, vineri seara, a povesti, in urma cu cateva zile, ca a vorboit la telefon cu mama sa, internata cu COVID la Spitalul Județean Ilfov. In direct la Romania TV, femeia a povestit ca a reușit sa ia legatura cu mama sa ce reușea sa respire doar cu ajutorul…

- Proaspat intoarsa din vacanța, Olivia Addams a dezvaluit in exclusivitate pentru unica.ro cum s-a simțit in Egipt și care au fost locurile care au impresionat-o cel mai mult. Cantareața ne-a povestit cu entuziasm despre cat de frumoase au fost zilele ei petrecute in Egipt, patria faraonilor, un loc…

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman s-au desparțit de aproximativ doua luni. Au luat-o pe drumuri separate, fiecare iși vede de viața lui, de cariera lui. Tanara actrița e cea care acum se bucura de o vacanța, dupa luni de zile de cand nu a mai parasit Romania din cauza pandemiei. Mulți ii vedeau in…

- Vladuța Lupau e una dintre cele mai apreciate artiste de muzica de petrecere din Romania și iata ca aceasta zi a fost una cu totul speciala pentru ea. Aflata intr-o benzinarie soțul ei i-a facut o surpriza de proporții, iar la scurt timp au plecat in vacanța. Ce destinație au ales cei doi?