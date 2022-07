Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica a vorbit despre problema medicala cu care se confrunta de mai mulți ani, mai precis de cand a devenit mamica. Vedeta are diastaza abdominala și se lupta de mulți ani cu aceasta problema. Andreea Banica are diastaza abdominala Aceasta afecțiune este des intalnita in cazul femeilor care…

- In exclusvitate pentru Antena Stars, Anca Serea a oferit detalii despre starea ei de sanatate. Cum se simte vedeta, mai ales pentru ca fanii sunt ingrijorați din cauza ca s-a confruntat cu o tensiune mica. Ce a dezvaluit soția lui Adi Sina.

- Andreea Banica a mers cu fiica ei la medicul stomatolog deoarece micuța ei va fi nevoita sa-și puna aparat dentar. Vedeta a fost cea care a marturisit pe rețelele de socializare ca teama de medicul stomatolog era destul de mare in copilarie, motiv pentru care a incurajat-o pe fiica ei.

- Alina Pușcaș a trecut prin momente dificile, asta dupa ce prezentatoarea de la Te Cunosc de Undeva a suferit un accident la glezna. Vedeta a mers imediat la doctor și a primit un diagnostic neașteptat. Iata care este starea de sanatate a prezentatoare TV!

- Theo Rose se confrunta cu atacuri de panica și anxietate. Cantareața este o fire deschisa și mereu a fost sincera fanii sai. Vedeta este foarte activa in mediul online și povestește mai mereu lucruri din viața ei personala, dar și profesionala. De aceasta data, ea a povestit cum și-a dezvoltat atacurile…

- Halsey se confrunta cu grave probleme de sanatate. Vedeta a fost diagnosticata cu inca patru boli. Ce a marturisit celebra cantareața, dar și de cand a aflat ca starea ei nu este una buna. Artista a stat o vreme internata prin spitale, sub supravegherea atenta a medicilor.

- Andreea Banica și-a luat prin surprindere marea comunitate de care se bucura in mediul online, asta dupa ce a vorbit despre o serie de probleme de sanatate pe care le are, insa pe care foarte puțini le știau. Iata despre ce este vorba, de fapt, dar și cum a descoperit boala pe care!

- Georgiana Lobonț nu traverseaza deloc o perioada buna de cateva zile! Recent, indragita cantareața a fost nevoita sa mearga de urgența la spital din cauza unor probleme de sanatate care nu i-au dat deloc pace. Iata despre ce este vorba, de fapt, dar și cum se simte in aceste momente!