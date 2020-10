Stiri pe aceeasi tema

- Daniel George Tudor, fost vicepresedinte al ASF si presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, si Doina Tudor, fost senator, au fost achitati definitiv joi de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, respectiv complicitate la luare de mita, informeaza Agerpres.

- Fosta soție a lui Jorge, Alina Laufer, este in culmea fericirii. Dupa ce recent a anunțat ca va deveni pentru a doua oara mama, acum, aceasta a declarat ca ea și Ilan vor avea gemeni. Cei doi s-au straduit timp de 8 ani sa devina parinți.Imediat ce a aflat ca va avea gemeni, Ilan Laufer a postatfilmulețul…

- Recent, in mediul online, Andreea Banica (42 de ani) a dezvaluit ca a decis sa nu-și trimita fiica la școala. Andreea Banica nu-și va mai duce fiica la școala: „Am un sentiment ciudat …” „Am decis sa nu imi trimit prințesa la școala in sistemul hibrid pentru care optasem! Am un sentiment ciudat … traim…

- Andreea Banica și-a facut hotel in Eforie Nord Anul 2020 a fost și inca este unul greu și plin de incertitudini pentru artiști. Andreea Banica se numara insa printre norocoși. Asta deoarece a investit banii pe care i-a caștigat in trecut, iar acum familia ei nu se confrunta cu probleme financiare din…

- Fosta solista din trupele “Exotic” și “Sexxy” s-a desparțit de soțul ei care vrea sa-i ia in instanța copiii ca și razbunare. Claudia Patrașcanu, caci despre ea este vorba, se lupta pentru ca baieții ei sa-i fie aproape și sa nu-i ia nici o instanța judecatoreasca de linga ea. Astfel ca vedeta a scris…

- Scandal ca la ușa cortului intre doua vedete care s-au iubit! Cunoscuta actrița de seriale de televiziune Ioana Picoș se afla in plin proces de divorț cu soțul ei, Mihai Fagadaru. Barbatul aduce acuzatii grave vedetei Antena 1 si spune ca nu il lasa sa-si vada copiii, desi are o decizie in instanta…

- Fosta ”Blondy” ori ”Sexxy”, cele mai in voga grupuri feminine in urma cu zece ani, Jiulia a inchis o noua relație, ce a durat doi ani, cu Ionuț, un tanar ce s-a ținut departe de zona mondena autohtohtona. Cei doi s-au logodit in Cipru și urmau sa se casatoreasca. Insa impactul regimului de izolare/…

- ​Fosta jucatoare de tenis Agnieszka Radwanska, în vârsta de 31 de ani, a devenit mama, ea dând nastere unui baietel, noteaza wtatennis.com.Radwanska a postat pe Instagram o imagine cu piciorul fiului sau Jakub. Sotul fostei sportive, Dawid Celt, a postat si el un mesaj…