- Andreea Banica și fiica ei, Sofia, au trait momente de coșmar, asta dupa ce au decis sa mearga la Londra la concertul lui Sam Smith. Vedeta a marturisit pe rețelele de socializare ca a fost șocata de camera din hotel pe care o primise și de condițiile oferite. Iata ce a marturisit artista!

- Așa mama, așa fiica! Bianca Dragușanu atrage privirile de fiecare data cu ținutele sale spectaculoase, dar și cu trupul de invidiat. Vedeta petrece destul de mult timp in compania fiicei sale, Sofia, iar de aceasta data, frumoasa blondina a postat o serie de fotografii pe rețelele de socializare.

- Andreea Banica este una dintre cele mai indragite și apreciate artiste de la noi din țara. Vedeta iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața ei, iar de aceasta data le-a dezvaluit ca se confrunta cu probleme de sanatate, dupa ce copiii ei, dar și soțul ei, Lucian Mitrea, au avut aceleași…

- Oana Roman este si ea afectata de scumpirile din energie. Vedeta s-a plans de valoarea ridicata a facturii la „lumina”. Fiica lui Petre Roman este extrem de suparata pentru modul in care i se calculeaza facturile. ”Iși bat joc. Eu trimit index lunar. Nu calculeaza la timp”, este una dintre plangerile…

- Andreea Banica este o mama model pentru fiica ei. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a oferit detalii despre relația pe care o are cu Sofia. Ce a marturisit artista despre adolescenta și de ce nu ii ofera sfaturi atunci cand vine vorba de haine.

- Seful unei companii aeriene de tip low-cost sustine ca epoca zborurilor de 10 euro a luat sfirsit din cauza scumpirii combustibilului, informeaza Noi.md cu referire la mediafax.ro. Directorul executiv al companiei Ryanair, Michael O’Leary, a spus ca epoca biletelor de 10 euro s-a incheiat. Ryanair nu…

- Andreea Banica e mama unei fetițe, a Sofiei, care are 13 ani, și a lui Noah, care are 5 ani. Intr-un interviu pentru revista VIVA! , cantareața a povestit ca ea și soțul, Lucian Mitrea, i-au facut fetei un card de bani. Spune ca Sofia seamana cu tatal ei, nu e foarte cheltuitoare. „Sofia are un card,…

