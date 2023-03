Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa Moisa este una dintre artistele din Romania cu o mulțime de fani, insa acest lucru nu o ține departe de probleme. Artista a facut un cover dupa melodia lui Connect-R, iar acest lucru i-a pus in pericol canalul de Youtube. Imediat dupa, Narcisa a rabufnit.

- Korn Ferry: Care este cresterea salariilor din Romania previzionata pentru 2023? Pe ce crestere salariala se pot baza executivii de top si cat vor castiga cei din middle managemet: Angajatorii sunt intre ciocan si nicovala”. Piata globala a muncii continua sa fie la un punct de cotitura. Dupa ultimii…

- Lansarea primului laborator de Analize și Imagistica Veterinara din cadrul rețelei a fost marcata și intrarea pe piața serviciilor veterinare a liderului in calitatea serviciilor medicale din Romania. Rețeaua de Sanatate Regina Maria patrunde pe o noua piața a serviciilor medicale, iar odata cu lansarea…

- Transavia, cel mai mare producator de carne de pui din Romania, a angajat banca de investitii Rothschild pentru a testa piata in privinta unui eventual interes pentru achizitia companiei. Demersul a inceput la finalul anului trecut, iar pe piata circula intre consultanti si potentiali investitori dosarul…

- Cele mai eficiente metode de combatere a cancerului sunt prevenția primara, screeningul și depistarea precoce, transmite INSP, vineri, cu ocazia Zilei mondiale de lupta contra acestei boli, in condițiile in care aceasta este a doua cauza principala de deces in țara noastra. ”Cancerul este a doua cauza…

- Tara noastra este tranzitata zilnic, cel putin de cand Rusia a pornit razboiul, in urma cu aproape un an, de produse ucrainene care ar trebui sa ajunga in Occident. O parte din ele se mai opresc și in Romania. Din acest motiv, piața noastra este invadata cu produse agricole neconforme. Vandute la preț…

- Romania este țara de tranzit pentru marfurile din Ucraina, iar produsele care ar trebui sa ajunga in Occident se mai opresc și in țara noastra. Din acest motiv, piața romaneasca este invadata cu produse agricole neconforme. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Benzinarii ruși pregatesc retragerea din Romania. Compania Lukoil pregatește vanzarea lanțului de peste 300 de benzinarii si a rafinariei de la Ploiesti. Olandezii de la Shell, care au ieșit definitiv din Romania in 2007, sunt interesați de o intoarcere pe piața noastra. In Rusia cei de la Lukoil au…