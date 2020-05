Stiri pe aceeasi tema

- Neculai Stanciu a fost la un pas de moarte! Celebrul actor a trecut prin clipe de groaza, atunci cand, in plina strada, a fost atacat de o haita mare de caini. Faimosul model este pe cat de speriat, pe atat de indignat de aceasta situație, facand un apel deschis catre autoritați, in ceea ce privește…

- Margherita de la Clejani și-a surprins fanii dupa ce a facut accident pe un bulevard din Capitala. Vedeta a fost testata și rezultatul a ieșit pozitiv la droguri. Bruneta a fost la audieri și astfel au ieșit la iveala detalii incredibile.

- Conflictul de porporții din fața unui supermarket din Capitala a luat o noua intorsatura. Dupa ce cuplul conflictual a fost amendat, acum ”regizorul” scandalului a avut o prima reacție, nu inainte ca oamenii legii, prezenți la fața locului, sa fie anchetați de superiori.

- O haita formata din aproximativ 15 caini face prapad in cartierul Burdujeni, in special pe strada Aleea Dumbravii. Intr-o singura noapte patrupedele canine au omorat trei berbecuți care aparțineau unui barbat care locuiește in zona, asta dupa ce saptamana trecuta au mai ucis un miel.Proprietarul ...

- Profesorul dr. Florin Mihalțean a explicat faptul ca Institutul de Pneumoftiziologie din Capitala nu a fost in prima linie de la inceputul pandemiei de coronavirus și a reușit sa repartizeze mai multe secții astfel incat sa nu existe niciun infectat. "Noi nu am fost in prima linie de la inceput,…

- Scene desprinse parca din filmele sangeroase s-au petrecut intr-o sala de operație a spitalului Floreasca din Capitala, dupa ce un medic și-ar fi ieșit din fire și i-a atacat pe colegii prezenți la intervenția chirurgicala cu bisturiul.

- Teo Trandafir este una din cele mai indragite și asumate vedete de la noi. Ceea ce puțini oameni știu despre ea este ca a vazut moartea cu ochii in urma cu aproape un deceniu. Invitata in emisiunea „Dosare de presa” realizata de evz.ro , Teo a povestit cum, in urma cu noua ani, pancreatita de care suferea…