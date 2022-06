Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, mama Biancai Pop a oferit primele declarații, dupa ce ispita a fost externata de la Spitalul de Psihiatrie. Ce a marturisit femeia, dar și cum se simte bruneta dupa tratament.

- Cantareața Bibi a trecut printr-o desparțire luna trecuta, dar acum afișeaza un zambet larg și spune ca este bine și e entuziasmata pentru noile ei proiecte. Intr-un interviu pentru Antena Stars, tanara artista a facut primele declarații despre separarea de Antonio Pican.

- Divorț neașteptat in showbiz-ul romanesc! Dupa 10 ani de casnicie, Anca Neacșu divorțeaza de soțul ei. Fosta membra a trupei A.S.I.A a facut primele declarații despre desparțire.S-au iubit timp de 10 ani, insa acum au decis sa puna punct relației. Anca Neacșu a confirmat divorțul de soțul de origine…

- Cristian Daminuța și soția lui nu traverseaza deloc o perioada buna in aceste momente! In urma cu cateva zile, baiatul fotbalistului a ajuns de urgența pe mainile medicilor, asta dupa ce a facut febra 39, urmata de o convulsie. Iata cum se simte in aceste momente! Declarații in exclusivitate la Antena…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, fostul Roxanei Dobrițoiu a oferit primele declarații, dupa desparțire. Ce a marturisit toboșarul despre relația pe care a avut-o cu artista, dar și cu cine iși petrece de acum timpul, mai ales pentru ca este singur!

- Pe data de 26 martie s-a implinit un an de cand Cornelia Catanga a incetat din viața, astfel ca Aurel Padureanu nu a uitat acest lucru și i-a facut pomana de an, insa inainte de asta a dezgropat-o, așa cum a promis. Iata ce are de gand sa faca la mormantul ei, dar și confesiunile dureroase despre ziua…

- Mihai Onila s-a casatorit sambata cu aleasa inimii lui. Dupa cea mai mare cumpana din viața lui și un divorț dificil, artistul și-a refacut viața și s-a cununat civil cu partenera lui Laura. Fostul membru al trupei AXXA a facut primele declarații despre marele eveniment, la Antena Stars!

- Tzanca Uraganu a scos o melodie despre razboiul dintre Rusia și Ucraina, iar cantarețul a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca a fost o coincidența deoarece piesa a fost inregistrata in urma cu cateva saptamani.