- Doi barbați au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați de comiterea unui jaf stradal. Suspecții au 32 și, respectiv, 33 de ani și au fost prinși dupa ce un adolescent a sunat la poliție, și a anunțat ca a fost jefuit. Cazul a avut loc in Capitala.

- O femeie de 68 de ani a fost jefuita de un tanar de 23 de ani. Totul s-a intamplat pe o strada din Capitala, iar suspectul a fost reținut.Potrivit oamenilor legii, tanarul i-a smuls victimei lantul de aur de la gat și a fugit cu el. Suma pagubei a fost estimata la 10.000 de lei.

- In dimineața zilei de sambata, 30 aprilie, o patrula de carabinieri , aflați in serviciul de menținere a ordinii publice pe bulevardul Iurii Gagarin din Capitala, a fost informata de un cetațean ca in apropiere este agresata o persoana.

- Gabi Oprea Jr, iși permite orice atunci cand este cu bunul sau prieten, astfel ca paparazzii SpyNews l-au surprins in flagrant! Ei bine, baiatul fostului ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, nu doar ca a incalcat regulile de circulație, ci nu a respectat nici bunele maniere, fiind chiar la…

- Cu toții știm ca traficul din Capitala este infernal, astfel ca mai multe vedete de la noi se plang de acest lucru. Oana Roman a rabufnit pe rețelele de socializare și le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare cu ce probleme s-a confruntat in trafic. Iata ce a marturisit vedeta!

- Cea de-a doua luna a primaverii, Aprilie, cand natura incepe sa infloreasca și Soarele iși intra pe deplin in drepturi, este plina de evenimente astrologice interesante, care ne imping sa evoluam, sa cercetam, sa fin puternici, sa ne ascultam inimai și sa legam noi relații, parteneriate, colaborari.…