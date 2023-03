Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica iși ține la curent fanii cu ceea ce se intampla in viața sa, iar de curand, și-a ingrijorat urmaritorii de pe Instagram, dupa ce a marturisit ca se confrunta cu probleme de sanatate și a postat o radiografie.

- Purtatorul de cuvant al fraților Tate a oferit delatii despre starea de sanatate a lui Andrew Tate in exclusivitate, la Antena Stars. Ce spune despre problemele cu care se confrunta milionarul britanic in spatele gratiilor.

- Pe 29 decembrie 2013, viața lui Michael Schumacher avea sa se schimbe definitiv. Multiplul campion de Formula 1 a suferit un accident la schi, iar de la acel moment veștile despre starea de sanatate a pilotul german sunt extrem de puține.

- Oana Roman a oferit noi detalii despre starea de sanatate a mamei sale. Cu ce problema s-a confruntat Mioara Roman in aceasta dimineața. Vedeta le-a explicat urmaritorilor de pe o rețea de socializare de ce este mai bine ca femeia care i-a dat viața sa stea la centru.

- O prezentatoare de la PRO TV are probleme de sanatate, astfel ca a fost nevoita sa faca o intervenție chirurgicala. Așadar, care este problema de sanatate cu care se confrunta Amalia Enache. De ce a fost operata, de fapt. Vedeta PRO TV avea dureri groaznice. Amalia Enache, operata de urgența. Vedeta…

- Anca Serea și familia s-a intors mai devreme din vacanța, dupa ce fiica sa, Sarah, a trebuit sa fie operata de urgența. Vedeta le-a povestit fanilor ca adolescenta se simte mai bine și se afla sub supravegherea medicilor.

- Dupa ce și-a impușcat mortal soțul, aflat pe patul de spital, femeia s-a baricadat in salon, unde a stat cateva ore. Femeia a povestit ca, in urma cu trei saptamani, soțul ei a pus-o sa ii promita ca il va ajuta sa moara daca starea de sanatate nu i se imbunatațește.„Este in mod evident o situație complicata.…

- Mioara Roman s-a confruntat cu probleme de sanatate, iar fiica sa, Oana, a fost ingrijorata pentru starea mamei sale. Dupa momentele dificile prin care a trecut, vedeta a spus cum se simte aceasta.