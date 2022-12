Stiri pe aceeasi tema

- Conform unei multitudini de articole din ultimul deceniu, brazii de Craciun sunt adesea o sursa importanta de mucegai, acesta putand avea efecte negative asupra tractului respirator, stricand astfel sarbatorile de iarna. De asemenea, brazii de Craciun pot capta cantitati mari de praf, iar acest lucru…

- Orice roman vrea sa aiba masa plina de preparate delicioase de Craciun. Meniul cuprinde și mancare de care nu trebuie sa mananci in exces pentru ca pica greu la stomac. Iata ce fruct nu trebuie sa lipseasca de pe masa de sarbatori! Acesta previne problemele digestive și te poți bucura din plin de delicatese…

- Narcisa Suciu și Nicola au cantat in weekendul trecut pentru vrancenii care au mers „La Crang, de Craciun”. Consiliul Județean Vrancea are in derulare prima ediție a evenimentului care se desfașoara in perioada 10 decembrie 2022 – 8 ianuarie 2023 in aria naturala Crang Petrești. Practic, in perioada…

- Cardinalul Lucian, arhiepiscop major al Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica, adreseaza, in Pastorala de Craciun, un indemn la rugaciune pentru ca pacea sa ne fie daruita noua, familiilor noastre, Europei macinate de criza, popoarelor aflate in

- Luna decembrie, sarbatori, brad, cadouri. Dar decembrie poate fi și luna amintirilor frumoase din copilarie, din adolescența. Luna unor amintiri de neprețuit. De aceea, am lansat aceasta provocare unor persoane dragi din Campina, persoane deosebite, din domenii diferite, sa ne povesteasca amintiri dragi…

- Echipa Rotaract Turda s-a instalat deja in Parcul Central, acolo unde se desfașoara Targul de Craciun, și va așteapta la „o cana de fericire”. Așadar, in perioada 16-18 decembrie 2022, cautați Casuța Rotaract Turda, alegeți una din cele 4 modele superbe de cani și delectați-va cu cel mai bun vin fiert…