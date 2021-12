Stiri pe aceeasi tema

- Ani de zile, Paula Chirila a ascuns o mare durere in sufletul ei. Prezentatoarea de la „Xtra Night Show” a pierdut o sarcina inainte sa o aduca pe lume pe Carla, fetița ei. Intr-un interviu pentru Revista VIVA!, ea vorbit despre momentul apasator prin care a trecut. Viața i-a fost presarata cu multe…

- In ziua in care implinește 60 de ani, Nadia Comaneci vorbește despre viața ei actuala, in care cauta mereu echilibrul, dar care continua sa fie influențata de celebritatea atinsa cu mai mult de patru decenii in urma. Trecerea timpului pare ca e ușoara ca un fulg pentru Nadia. ...

- Andreea Banica a trait momente ingrozitoare in aeroport. Vedeta a povestit ce s-a intamplat cand a ajuns pe aeroportul din Egipt, acolo unde și-a petrecut vacanța. Andreea Banica a trecut prin momente de groaza Cantareața a fost in vacanța in Egipt, dar o intamplare petrecuta pe aeroport a lasat-o cu…

- Cea mai recenta vacanța a Andreei Banica s-a iincheiat intr-un mod groaznic pentru vedeta. Experiența de la aeroportul din egipt de la care a luat zborul catre Romania a facut-o pe artista sa nu-și mai doreasca sa viziteze aceasta țara. Vedeta a povestit prin ce a trecut pe InstaStory.

- Cristina Ich e influencer, dar dincolo de cariera sa e iubita, e mama. Vedeta in varsta de 33 de ani se afișeaza foarte rar alaturi de familia ei, insa se cunoaște faptul ca se iubește cu Alexandru Pițurca, fiul lui Victor Pițurca, și au impreuna un baiețel, pe Noah. Vedeta nu a atras atenția de data…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau traiesc o dragoste cu nabadai, insa afaceristul și blondina trec mereu peste toate neregulile din cuplul lor și de fiecare data gasesc un numitor comun. Ei bine, recent, dupa ce s-au impacat, cei doi amorezi au petrecut clipe de vis impreuna și mai mult decat atat, Gabi…

- Interviul dublu cu Gina Pistol și Smiley, de pe noul canal de YouTube al artistului, a adus la lumina parți neștiute din viața de proaspeți parinți a celor doi. Chiar și cantarețul a fost surprins de dezvaluirile facute de partenera lui cu privire la perioada de dupa naștere. Vedeta a vorbit deschis…